FAKE NEWS: Leandro Vuaden não é o árbitro do jogo de Londrina x Paysandu

Na tarde desta terça-feira (29) circulou nas redes sociais uma imagem mostrando a escala de arbitragem para o jogo entre Paysandu e Londrina-PR. No apito está o carrasco do Papão na Série C de 2019, Leandro Pedro Vuaden, com assistências de Leison Perg Martins e Lucio Beiersdorf. Eles estavam na partida contra o Náutico, em 2019.

Porém, a imagem que está circulando é falsa e, portanto, Vuaden não está escalado para comandar esta partida. Quem apitará está partida é o mineiro Emerson de Almeida Ferreira, com assistências de Pablo Almeida da Costa e Frederico Soares Vilarinho, todos de Minas Gerais.

Imagem não é verdadeira ()

