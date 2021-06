Exposição na Estação das Docas exibe troféu do bicampeonato paraense do Paysandu

Por causa da pandemia da covid-19, os torcedores do Paysandu tiveram que acompanhar a conquista do bicampeonato paraense de casa. Mas, no sábado (19) e domingo (20), a torcida bicolor poderá ficar um pouco mais próxima do título do Bicola, com a exposição Taça Estrela do Norte, das 10h às 22h, na Estação das Docas, com entrada gratuita.

A organização do local realizará a exposição neste fim de semana, no Armazém 2 do complexo. Além disso, os registros fotográficos com o troféu, poderão ser repostados nas mídias sociais oficiais da Estação, desde que marque o perfil do Instagram @estacaodasdocas e use a hashtag #estreladonortenaestaçao.

A ação tem o apoio da diretoria do Paysandu. Vale lembrar que, para entrada e permanência no complexo, é obrigatória a utilização de máscara e obediência ao protocolo de segurança contra a covid-19.

A conquista

Após terminar a primeira fase na liderança do grupo A e com a segunda melhor campanha geral, o Paysandu avançou ao mata-mata do Parazão. O Papão eliminou o Bragantino e o Castanhal (nos pênaltis) para chegar à final. Na decisão contra a Tuna, o Paysandu reverteu a derrota na ida por 4 a 2 e conquistou o estadual com uma goleada de 4 a 1.