Executivo do Paysandu nega acordo com Ricardinho, mas revela interesse: 'Ele é bom jogador'

Após uma série de rumores nas redes sociais apontando o meia Ricardinho, ex-Botafogo, como alvo do Paysandu, o executivo de futebol bicolor, Fred Gomes, disse que não há nada de concreto entre o clube e o atleta. Em conversa com O Liberal, Fred disse que está de olho no mercado, visando possíveis contratações, mas que não possui vínculo firmado com Ricardinho.

"Eu só falo de profissional que já foi contratado. Até o momento, não tem nada certo entre as partes. Qualquer bom jogador será de interesse do clube. Ele (Ricardinho) é um deles, assim como outros nomes que foram especulados", disse Fred Gomes.

Na última segunda (20), o empresário do meia negou que o jogador tenha recebido propostas para atuar no Paysandu na próxima temporada. Apesar disso, o empresário do atleta disse que Ricardinho não deve renovar com o Botafogo. Em 2021, o meia disputou 19 partidas e não marcou nenhum gol.

Ricardinho é um jogador com bastante rodagem pelo futebol brasileiro. Além do Fogão, onde conquistou o título da Série B neste ano, o meia passou pela Ponte Preta, Londrina, Linense, Caxias e Juventude.

O grande momento da carreira do jogador, no entanto, foi quando ele defendeu as cores do Ceará. Foram sete temporadas pelo clube nordestino, entre 2013 e 2020. Com a camisa do Vovô, Ricardinho marcou 39 gols em mais de 300 jogos pelo clube.