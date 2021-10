Ex-zagueiro do Paysandu posta mensagem criticando jogadores do clube em jogo contra o Ituano

O ex-zagueiro do Paysandu, Tinho, criticou os jogadores e a diretoria do clube durante a partida contra o Ituano. Ele fez parte do elenco bicolor na histórica vitória em cima do Boca Juniors na La Bombonera, pela Copa Libertadores.

O ex-jogador publicou que contrataria, de olhos fechados, jogadores melhores e que muitos só estão preocupados em levantar o short para mostrar a tatuagem.

“Na moral, se eu fosse o executivo de futebol pode ter a certeza que teria contratado com os olhos fechados uns 15 jogadores melhores do que os que foram contratados. E o pior é que eles acham que conhecem futebol…Fazer o que!!!”, declarou o ex-zagueiro, acrescentando: “Rapaz, volto a repetir. O futebol está mesmo mudado. Meu time na série C e tomando porrada em casa para continuar na C e vários jogadores preocupados em levantar o short para “mostrar” tatuagem na coxa…É difícil…”

A derrota de 4 a 1 do Paysandu para o Ituano faz o time alviceleste se complicar no quadrangular da Série C, fase que define os quatro times que vão subir para a Série B de 2022. O Paysandu precisa agora vencer os próximos dois jogos, contra o Botafogo-PB e Criciúma, e torcer também por uma combinação de resultados.

Agenda

O próximo compromisso do Paysandu é pela Copa Verde. Na quarta-feira (27), às 20 horas, na Curuzu. o time bicolor enfrenta o Castanhal no primeiro jogo das quartas de final da competição regional. A partida de volta no dia 3 de novembro (quarta-feira), às 15h, no Maximino Porpino. Mas a diretoria do Papão solicitou as alterações das datas dos jogos.

O jogo pela Série C será no domingo (31), quando o Paysandu enfrenta o Botafogo-PB pela quinta rodada do quadrangular. A partida será às 18 horas no Almeidão.

Os jogos terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.