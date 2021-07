Ex-Vasco e Corinthians, atacante desembarca em Belém para jogar pelo Paysandu na Série C

O atacante Rildo desembarcou em Belém na tarde desta quinta-feira (15). Ele é um dos três jogadores para a posição contratado pelo Paysandu nos últimos dias. Rildo falou sobre a expectativa de fazer parte do Papão e também sobre a amizade com alguns atletas do clube.

“Esperamos ter bastante sucesso junto com meus companheiros, conseguir fazer um grande trabalho e ter o acesso. Joguei com o Paulo Roberto, com Bruno Paulista, Bruno Paulo, trabalhei com ele no Corinthians também, vai ser legal reencontrar os amigos do futebol e fazer um grande trabalho”, afirmou.

O Paysandu joga contra o Altos-PI no sábado, às 19 horas, na Curuzu, pela 8ª rodada da Série C. Rildo ainda não estará apto para esse jogo, no entanto, projetou se é possível participar da partida contra o Manaus, marcada para domingo (25), às 17 horas, na Arena Amazônia.

“Espero que sim. Vamos fazer os exames e se estiver tudo certo, quem sabe. Esperar ficar o mais rápido possível a disposição do treinador”, comentou.

A partida Paysandu x Altos-PI e Paysandu x Manaus terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.