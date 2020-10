Ex-treinador do Paysandu alega que foi mal interpretado e dispara: '(Oposição) gera informação para denegrir o clube'

O ex-treinador do Paysandu, Matheus Costa, gravou um áudio e repassou à reportagem sobre a sua polêmica declaração acerca do Paysandu na sua apresentação oficial no Operário-PR.

Matheus argumentou que queria se retratar de forma. "Quero agradecer oportunidade de conhecer e trabalhar com pessoas capacitadas e competentes, como o presidente Ricardo (Gluck Paul) e o executivo Felipe (Albuquerque). São pessoas que não medem esforços para fazer o melhor. Não medem esforços para o clube, mesmo nesse momento de crise financeira que atinge o mundo inteiro e causou desgaste nos clubes brasileiros", iniciou.

Ainda segundo Matheus Costa, que passou apenas quatro jogos no comando do Paysandu, com duas derrotas e dois empates, a má campanha bicolor pode ter explicação numa manobra externa. "Comentei que o clube vive um ambiente político conturbado, tudo isso é um ambiente externo, que vem de fora. O clube vive um ano de eleições e muita gente procurar gerar informações falsa ou negativas, para denegrir a imagem do clube e levar alguma vantagem nas eleições. Essas atitudes, por interesse próprio, na política, prejudicam muito o Paysandu", afirmou, não citando claramente quem ou o grupo a quem se refere.

Matheus seguiu o seu raciocínio. "É uma pena que muita gente não perceba isso. Essa tentativa de desestabilizar o clube é feita massivamente nas redes sociais. É uma guerra política e perigosa e ameaça o futuro. Internamente, o clube vive um momento de pressão, o que é natural, pela fase que está passando", admitiu.

Matheus garantiu, por fim, que o grupo de atletas não está dividido. "Sempre tivemos uma convivência de harmonia e dedicação entre todos que ali estão. Gostaria de agradecer atletas, pessoas e o presidente. É um clube que passei a ter um carinho, com uma torcida linda".

