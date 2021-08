Ex-Remo, novo atacante do Paysandu jamais marcou gols em clássicos Re-Pa

O Paysandu acertou nesta semana com o atacante Tcharlles, ex-Remo, para a Série C do Brasileiro. O jogador esteve na campanha do acesso do Leão à Segundona, até que deixou o clube para jogar o Paulistão pela Inter de Limeira-SP. Enquanto esteve no Baenão, Tcharlles enfrentou o Paysandu em cinco oportunidades e o retrospecto é equilibrado, mas sem gols feitos pelo atacante.

Em todos os jogos contra o Papão, Tcharlles foi titular, e logo nos primeiros dois clássicos, perdeu o título do Parazão. Na final do estadual do ano passado, o Paysandu ganhou as duas partidas do Leão, 2 a 1 na ida e 1 a 0 na volta, deixando o Remo de Tcharlles com o vice.

Já no Campeonato Brasileiro, o atacante e o Leão tiveram a revanche. Na fase de grupos, o jogador esteve no empate em 0 a 0. Depois, duas vitórias azulinas, no quadrangular: 3 a 1 e 1 a 0. Este último triunfo deu ao Remo o acesso à Série B do Brasileirão.

Tcharlles desembarcou em Belém na manhã de quinta-feira (26), mas não vai para o jogo contra o Floresta, no sábado (28), às 19h, na Curuzu. No entanto, o atacante deve estar pronto para o duelo com o Santa Cruz, no dia 5 de setembro, no mesmo local. Ambas as partidas tem transmissão lance a lance no OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.