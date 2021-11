Ex-presidente do Paysandu 'tira onda', após rebaixamento do Remo para a Série C

O empate do Remo contra o Confiança-SE em 0 a 0 no Baenão, pela última rodada da Série B, decretou a queda do clube azulino para a Série C 2022, em menos de um ano. O rebaixamento azulino fez a festa dos torcedores do Paysandu, que brincaram com a situação nas ruas de Belém e também na internet, um deles, o ex-presidente bicolor Alberto Maia, “tirou onda” com o clube remista.

Em sua conta no Twitter, Alberto Maia, que esteve à frente do Paysandu nos anos de 2015 e 2016, fez várias publicações referentes ao rebaixamento azulino para a Terceira Divisão, duas delas com vídeos. Em uma aparece um leão caindo de uma árvore e outra com um “velório” de um leão de pelúcia.

“Bem-vindo à Série C”

“É muito sofrimento”

“Caiu”

Com a queda do clube azulino, teremos o clássico Re-Pa novamente em 2022 na Série C do Brasileirão, já que o Paysandu não conseguiu o tão sonhado acesso para a Série B em 2021 e disputará pela quarta vez seguida a Terceirona do Brasil.