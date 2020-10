Ex-Paysandu, atacante troca clube cearense por rival e fica na Série A do Brasileirão

O atacante ex-Paysandu Bérgson acertou sua ida para o Fortaleza, após rescindir o contrato com o rival do Tricolor cearense, o Ceará. Com isso, o jogador permanece na Série A do Brasileirão e no Leão do Pici será comandado pelo técnico Rogério Ceni. Em 41 jogos com a camisa do Vozão, Bérgson marcou sete gols. O jogador estava em uma negociação com a Ponte Preta-SP, mas acertou com o Fortaleza.

Bérgson, de 29 anos, passou pelo Papão em 2017 e balançou as redes 28 vezes em 27 jogos. Aliás, o atacante foi o autor do gol do título do Paysandu no Campeonato Paraense daquele ano, nos acréscimos do segundo tempo diante do Remo.