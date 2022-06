Ex-lateral do Paysandu aciona clube paulista na Justiça e cobra mais de R$700 mil; veja detalhes

Na zona de rebaixamento da Série B, a Ponte Preta-SP possui mais um problema para administrar. O lateral esquerdo, Guilherme Santos, ex-Paysandu, acionou o clube campineiro na Justiça e cobra mais de R$700 mil da Macaca.

O jogador de 34 anos, estava treinando separadamente do restante do grupo desde o Campeonato Paulista. Ele possui contrato até o final da temporada com a Macaca e, segundo o site GE Campinas, quer a rescisão de contrato e mais R$700 mil que envolvem afastamento da função, tratamento de lesão, além de reinvindicações financeiras.

Poucos jogos

O clube paulista informou por meio da assessoria, que ainda não foi notificado oficialmente e que não irá se posicionar sobre o assunto, até ser comunicado. A última partida de Guilherme Santos pela Ponte Preta foi no dia 9 de fevereiro, contra a Ferroviária-SP, pelo Paulistão. Neste jogo o atleta saiu de campo contundido, retornou ao time, mas voltou a sentir uma lesão, dessa vez no pé e não foi mais relacionado pelo técnico Hélio dos Anjos, mesmo já tendo deixado o departamento médico. Na Macaca foram cinco jogos e uma assistências.

Treta

O técnico Hélio dos Anjos e o jogador Guilherme Santos, já tiveram um problema em 2012, quando estavam no Figueirense-SP. Segundo o Ge Campinas, o comandante chegou a dizer, após uma discussão, que Guilherme era um atleta que dificilmente voltaria a ter vez com ele.

Paysandu

Guilherme Santos defendeu as cores do Paysandu em 2017 e 2018. Na primeira temporada realizou 12 jogos pelo Papão, todos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2018 retornou de empréstimo do Japão, onde defendeu o Júbilo Iwata e voltou ao Paysandu, para jogar 15 partidas na Segundona do Brasil, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C.