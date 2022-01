Campeonato Paulista 2022: veja onde assistir aos jogos, tabela e mais informações sobre o Estadual

A primeira rodada do Paulistão está marcada para o dia 23 de janeiro com o duelo adiantado da 5º rodada entre Novorizontino e Palmeiras. O Verdão joga de novo, desta vez pela 1º rodada, no dia 26, três dias depois. No dia 25, o Corinthians enfrenta a Ferroviária. O Santos enfrenta o Inter de Limeira no mesmo dia. Já o atual campeão São Paulo enfrenta o Guarani no dia 27.

Onde assistir

O torcedor mais empolgado que queira acompanhar 100% dos jogos terá que assinar mais de uma plataforma. De forma gratuita, os jogos serão transmitidos pela Record, na TV aberta, e pelo Play Plus e R7, que pertencem a Record e terá narração de Silvio Luiz. O campeonato também terá transmissão gratuita pelo Youtube. Nos streamings pagos, os confrontos podem ser vistos no HBO Max e Estádio TNT - ambos da Warner -, no Premiere - da Globo - e no Paulistão Play.

Regulamento

Os 16 clubes, divididos em quatro grupos de quatro times cada, enfrentarão os rivais das outras chaves em turno único na Primeira Fase. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Os dois piores no geral, por outro lado, serão rebaixados à Série A2. Já os clubes que ficarem entre o 9º e o 14º lugar disputarão o Troféu do Interior, com exceção dos clubes da capital e do Santos.

A competição prevê quartas, semis e final. No mata-mata, em caso de empate nos pontos e no saldo de gols, a decisão será nos pênaltis. Os três melhores colocados terão vagas na Série D 2023, excluindo-se aqueles com vagas nas Séries A, B e C. Os dois melhores colocados e o campeão do interior terão vagas na Copa do Brasil 2023.