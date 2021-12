Ettinger agradece torcida do Paysandu após partida contra o Remo: 'Festa maravilhosa'

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, fez uma postagem nas redes sociais agradecendo o apoio da torcida bicolor no clássico contra o Remo, pelo confronto de ida da semifinal da Copa Verde 2021. Segundo o mandatário do Papão, o desempenho do clube no Re-Pa é o esperado pela diretoria.

Depois da eliminação da Série C deste ano, o Paysandu passa por um processo de reformulação no elenco e na diretoria. Desde o final do Brasileirão, 15 jogadores foram dispensados. Além disso, o clube contratou Ricardo Lecheva como coordenador técnico e Fred Gomes como executivo de futebol.

A próxima partida do Paysandu será novamente contra o Remo, mas pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Os clubes voltam a se enfrentar no sábado (4), às 17h, no Baenão. O duelo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.