Estudo coloca o Paysandu entre os 30 clubes mais valiosos do Brasil

O Paysandu divulgou nesta quinta-feira (20) um levantamento em que aparece entre os 30 clubes mais valiosos do país, sendo o único representante da Região Norte. O estudo foi publicado pela Sports Value, empresa de consultoria especializada em marketing esportivo, avaliação de marcas e de propriedades esportivas, entre outros temas. Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão no topo da lista.

No ranking divulgado pela empresa, o Papão é o 27º colocado, com valor estimado em R$ 162 milhões de reais. Vitória-BA, Avaí-SC e Cuiabá-MT estão atrás do time paraense no levantamento.

Confira o ranking

Flamengo-RJ - R$ 2,692 bilhões Palmeiras-SP - R$ 2,349 bilhões Corinthians-SP - R$ 2,278 bilhões Atlético-MG - R$ 1,966 bilhão Athletico-PR - R$ 1,785 bilhão Internacional-RS - R$ 1,718 bilhão São Paulo - R$ 1,716 bilhão Grêmio-RS - R$ 1,5 bilhão Fluminense-RJ - R$ 1,088 bilhão Santos-SP - R$ 967 milhões Vasco-RJ - R$ 802 milhões Red Bull Bragantino-SP - R$ 692 milhões Cruzeiro-MG - R$ 635 milhões Botafogo-RJ - R$ 511 milhões Bahia - R$ 459 milhões América-MG - R$ 402 milhões Coritiba-PR - R$ 396 milhões Fortaleza-CE - R$ 351 milhões Sport-PE - R$ 345 milhões Atlético-GO - R$ 340 milhões Guarani-SP - R$ 300 milhões Ponte Preta-SP - R$ 297 milhões Santa Cruz-PE - R$ 295 milhões Ceará - R$ 292 milhões Náutico-PE - R$ 287 milhões Goiás - R$ 239 milhões Paysandu - R$ 162 milhões Cuiabá-MT - R$ 161 milhões Avaí-SC - R$ 159 milhões Vitória-BA - R$ 155 milhões

O estudo pode inclusive servir de base para uma possível transformação do Paysandu em SAF, sigla para Sociedade Anônima do Futebol, modelo de gestão de negócio que recentemente foi implantado no Botafogo e no Cruzeiro.

Para se chegar ao valor divulgado, a Sports Value faz um cálculo com base em uma série de pontos, desde os patrimônios do clube, como dinheiro em caixa, estádio próprio, centro de treinamento e soma ao valor agregado da marca, o que inclui o potencial de mercado, tamanho de torcida e receitas, além dos jogadores que compõem o atual elenco. Os valores do time são usados a partir do site Transfermarkt.