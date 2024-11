Eslí Garcia brilha mais uma vez e Paysandu empata com o Novorizontino pela Série B

Pela 37ª rodada da Série B, a penúltima, o Paysandu empatou em 1 a 1 com o Novorizontino-SP. Os gols partida, que foi realizada no Estádio Jorge Ismael de Biasi, foram marcados por Geovane (Novorizontino) e Eslí Garcia (Paysandu). Com o resultado, o Papão chegou aos 47 pontos e está na 13ª posição. O Novorizontino, que ainda briga pelo acesso, se complicou.

PRIMEIRO TEMPO

Já livre do rebaixamento, o Paysandu entrou em campo de maneira bem tranquila. Sem precisar do resultado, a equipe bicolor ficou somente esperando o adversário, que briga pelo acesso e dominou as ações da 1ª etapa. Ao todo, foram 13 finalizações do time paulista, sendo cinco no gol. O Papão finalizou somente uma vez e para fora.

No final do primeiro tempo, aos 42 minutos, aconteceu um fato curioso. O goleiro do Paysandu, Matheus Nogueira, levou cartão amarelo após demorar a bater o tiro de meta. No minuto seguinte, aos 43 minutos, o Novorizontino até chegou a marcar com Neto Pessoa, mas foi assinalado impedimento na jogada.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com a mesma toada na 1ª etapa. Novirozontino em cima e Paysandu na defesa. Aos oito minutos, em um lance tranquilo, o goleiro Matheus Nogueira falhou e o Tigre do Vale abriu o placar. O volante Geovane chutou de longe e o arqueiro bicolor tentou encaixar a bola, que escapou das mãos e foi parar no fundo da rede. Novorizontino 1x0 Paysandu.

O técnico Márcio Fernandes, com intuito de buscar o empate, realizou três substituições de uma vez na etapa derradeira. Um dos jogadores que entrou em campo, foi o meia Brendon, que pouco jogou nesta Série B. No seu primeiro lance na partida, o jogador foi derrubado na área, mas a arbitragem mandou seguir, o que gerou protestos da equipe bicolor.

Aos 28 minutos, o cenário do jogo mudou. O venezuelano Eslí Garcia, no seu primeiro toque na bola, lançou Kevyn, que na jogada, sofreu uma dura entrada do zagueiro Luisão, do Novorizontino, que levou o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança da falta, aos 29 minutos, a estrela de Eslí brilhou mais uma vez. O atacante cruzou a bola para a área e com um leve desvio, foi morrer no fundo do gol. Foi o oitavo gol do atleta nesta Série B. Novorizontino 1x1 Paysandu.

Com o placar empatado e com um a mais em campo, o Papão ficou mais confortável na partida. O Novorizontino, que precisava vencer, se lançou para o ataque e deixou espaços. O argentino Borasi, em um contra-ataque a favor do Paysandu, teve a chance de virar a partida para o Lobo, mas finalizou mal e chutou para fora. Final de jogo no Jorjão.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino-SP 1x1 Paysandu - 37ª rodada da Série B

Data: 16/11/2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gol: Geovane (Novorizontino); Eslí Garcia (Paysandu)

Cartão amarelo: Luisão e Fabrício Daniel (Novorizontino); Matheus Nogueira, Luan Freitas e Borasi (Paysandu)

Cartão vermelho: Luisão (Novirzontino)

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Eduardo (Dudu), Geovane (Marlon), Reverson (Fabrício Daniel); Neto Pessoa, Waguininho e Rodolfo (Pablo Dyego).

Técnico: Eduardo Baptista

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edílson), Wanderson (Kevyn), Y. Quintana e Lucas Maia; Luan Freitas (Leandro Vilela), João Vieira e Robinho (Eslí Garcia); Paulinho Boia, Ruan Ribeiro (Brendon) e Borasi.

Técnico: Márcio Fernandes