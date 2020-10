Equívoco: Árbitro troca de bola e tira gol do volante bicolor

O Paysandu venceu o Treze-PB por 1 a 0, jogo realizado sábado (24) no estádio do Amigão, em Campina Grande. O gol da vitória bicolor foi assinalado do pelo volante Wellington Reis quando o relógio ainda corria para o primeiro minuto de partida.

O volante foi parabenizado pelos companheiros pelo gol marcado, que tirou o Papão da secura de quatro jogos, além de afastá-lo da zona de rebaixamento.

Troca

Na súmula online dirigida pelo árbitro Antônio Dib Moraes de Sousa, do Piauí, o gol do Papão foi marcado por PH e não por Wellington Reis. O equívoco do apitado mafrense está registrado em súmula.