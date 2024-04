Em jogo emocionante, Paysandu vence o Sport-PE pela Copa do Brasil Sub-17

A terceira fase da Copa do Brasil começou agitada para o Paysandu. Diante do Sport-PE, na Curuzu, a equipe bicolor conseguiu impor seu estilo de jogo e garantiu a vitória pelo placar de 2 a 1. Agora, o Papão da Amazônia pode até empatar a partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira (10), na capital pernambucana, para classificar à fase final.

Os bicolores alcançaram a terceira fase da competição após eliminar o São Paulo-AP na primeira fase e o Amazonas-AM na etapa seguinte.

Em campo, todos os gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro foi bicolor, aos 12 minutos, através de uma jogada bem construída na esquerda do ataque. João Vitor recebeu passe e inverteu a jogada, achando Samuel Borrote livre na direita do ataque. O bicolor passou adiante onde estava Jefferson, que entrou na área e fez o chute cruzado, para o delírio do time e da torcida presente no estádio.

O Paysandu manteve a superioridade tática, mas começou a cansar e abrir alguns espaços na defesa. Em um desses, aos 24, Ramon estava livre na grande área e recebeu bola solta, fazendo apenas o ajuste antes do arremate no canto do arqueiro bicolor, empatando a partida em 1 a 1.

O Paysandu então voltou a pressionar, criando situações de perigo na grande área do Sport. A pressão surtiu efeito e, novamente Jefferson, mostrou oportunismo ao finalizar de fora da área no ângulo do arqueiro adversário, marcando um golaço em favor do Paysandu, que acabou vencendo a partida por 2 a 1.