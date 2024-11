Em clima festivo, Paysandu recebe o Vila Nova em Belém na despedida da Série B

Às 16 horas deste domingo (24), o Paysandu coloca um ponto final da sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, encarando a equipe do Vila Nova. O duelo válido pela 38ª rodada da Série B é o último da temporada e traz um clima festivo, desde que a equipe comandada por Márcio Fernandes garantiu a permanência na Segunda Divisão. A expectativa para este "evento", como diretoria e torcida encaram, é de casa cheia, com direito a recorde de público no estádio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Depois de uma campanha cheia de oscilações, com direito a dezenas de contratações, trocas de técnico, sobe e desce na tabela, o Paysandu conseguiu a salvação que parecia perdida. Com Márcio Fernandes, o time encaixou um método de trabalho sólido e nas últimas rodadas fez uma campanha digna de acesso, saindo da porta do Z4 para a 13ª posição, com 47 pontos em 37 jogos, sendo 211 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. O aproveitamento bicolor na Série B foi de 42%. Para este confronto, o treinador deve montar um time ofensivo, aproveitando-se da fragilidade do adversário, que vem cheio de desfalques e um tanto ressabiado pelos últimos duelos na temporada

O Vila Nova terá um time inteiro de desfalques. Embora esteja numa posição confortável na Série B, o técnico Thiago Carvalho terá que quebrar a cabeça para montar a equipe. São cinco suspensos e seis machucados. Os que estão entregues ao departamento médico são: Elias, Eric Davis, Cristiano, Igor Henrique, Emerson Urso e Alesson. Jemmes, Rhuan, Apodi, Henrique Almeida e Júnior Todinho receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir gancho. Depois da partida, ele se despede do clube colorado, pois não ficará para o ano de 2025.

VEJA MAIS



Ao longo da Série B, o Vila fez uma campanha positiva, com 55 pontos em 37 partidas. Foram 16 vitórias, sete empates e 14 derrotas, mas acabou patinando no setor defensivo, resultando em um saldo negativo de 11 gols e aproveitamento de 49%. Inclusive, a grande dificuldade da equipe goiana foi justamente fora de casa, onde, em 18 jogos, venceu apenas três. Foram 10 gols marcados contra 32 sofridos. A última vez em que o Vila venceu um adversário longe da capital goiana foi na 22ª rodada, quando bateu o Operário por 3 a 2.

O encontro com o Papão da Amazônia traz outro ponto importante: o Vila Nova irá reencontrar Márcio Fernandes, seu antigo técnico, que deixou o clube após duas goleadas sofridas justamente contra o Paysandu, na final da Copa Verde. O placar agregado de 10 a 0 não foi bem digerido, e até hoje os torcedores, assim como a imprensa local, parecem magoados com os dois reveses. Não será uma tarefa fácil para um time cheio de desfalques, que luta para recuperar sua dignidade contra um adversário que, embora esteja em posição inferior na tabela, deve fazer uma festa digna de primeira divisão, com expectativa de mais de 50 mil pessoas no estádio.

Ficha Técnica

Data: 24/11/2024

Local: Mangueirão

Hora: 16H

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Luan Freitas, João Vieira e Robinho; Paulinho Bóia (Esli Garcia), Borasi e Ruan Ribeiro.

Técnico: Márcio Fernandes

Vila Nova: Denis Jr; Higor, Guilherme Lacerda, Vanderley, Elias, Vitor Graziani (Rian), Igor Henrique, Naninho, João Lucas, Gabriel Silva e Gustavo Pajé.

Técnico: Thiago Carvalho