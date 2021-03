Em busca da primeira vitória no Parazão, Paysandu visita o Paragominas

Em busca da primeira vitória no Campeonato Paraense, o Paysandu visita o Paragominas na noite desta quinta-feira (3), na Arena Verde, na cidade de mesmo nome, na abertura da segunda rodada. Por causa do decreto estadual, que definiu o bandeiramento vermelho para todo o Pará com a proibição da circulação de pessoas nas ruas no período das 22 horas às 5 horas para conter a disseminação do novo coronavírus, o horário do jogo mudou das 19 horas para 18 horas. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

O Paysandu é o segundo colocado do grupo A, com apenas um ponto. Na primeira rodada, empatou com o Castanhal em 1 a 1, na Curuzu. Já o Paragominas é o primeiro colocado e vem de uma vitória fora de casa em cima do Itupiranga. Por isso, a promessa é de uma partida disputada na noite de hoje na Arena Verde.

Para o confronto, o técnico Itamar Schulle vai montar um time bem diferente do que foi no primeiro jogo. Com o lateral direito Israel, com os volantes Elyeser e Ratinho e o meia Ruy disponíveis, o técnico deve promover a entrada deles desde o início da partida contra o Jacaré.

Além disso, também vai mudar o goleiro. Victor Souza, que teve uma fratura no nariz, vai ficar sete dias em tratamento, e Paulo Ricardo assume novamente a titularidade no gol bicolor.

Paragominas

O Paragominas joga em casa nesta rodada e embalado pela vitória de 3 a 1 em cima do Itupiranga, no Zinho Oliveira, na última segunda-feira. O Jacaré espera continuar com a sequência positiva e seguir no topo da tabela do grupo C.

Para isso, o técnico Julio Cesar espera contar com o bom desempenho novamente do elenco, em especial, do lateral Michel Silva. Na primeira partida do Parazão, o jogador marcou duas vezes e ajudou na conquista dos três pontos.

FICHA TÉCNICA

Paragominas x Paysandu

Campeonato Paraense – 2ª rodada

Paragominas: Gustavo Recife; Michel Silva, Fernando, Wellyson, Carneirinho; Dutra, Paulo de Tarcio, Jefferson, Kaikinha; Michel Santos e Aleilson

Técnico: Júlio Cesar

Paysandu: Paulo Ricardo; Yan, Denilson e Perema; Israel, Adriel, Elyeser e Bruno Collaço; Ruy; Nicolas e Ari Moura.

Técnico: Itamar Schulle

Local: Arena Verde – Paragominas (PA)

Hora: 18 horas

Árbitro: Joelson Silva dos Santos/FPF

A1: Leory Rodrigues Pereira/FPF

A2: Raimundo Dácio Silva da Costa/FPF

4º: Bruno Luiz Vieira da Luz/FPF