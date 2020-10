Em apresentação como novo técnico do Paysandu, João Brigatti afirma: 'Me deixa emocionado'

Com necessidade de uma arrancada final para avançar de fase na Série C, o Paysandu apresentou na tarde desta segunda-feira (26) o seu novo treinador: João Brigatti. O técnico retorna à Curuzu com a missão de levar o Papão de volta à Segundona do Brasileiro, após a polêmica no ano passado em que envolveu troca de acusações com o presidente do clube, Ricardo Gluck Paul.

O comandante, que fez questão de beijar o escudo bicolor, afirmou que este é um momento único e a reconciliação com Ricardo foi fundamental para a sua volta. Ambos firmaram um 'pacto' em prol dos objetivos do Paysandu: "À toda nação bicolor, quero dizer que o que mudou foi uma conversa muito franca e séria com o Ricardo. Sem essa conversa, fatalmente não teria aceitado voltar. Teve um desgaste muito grande, houve uma falta de tato dos dois lados para poder conduzir a situação de troca de comando. Logo se tornou uma briga pessoal, isso foi muito ruim para minha pessoa e depois para minha carreira profissional", revelou. "Quero beijar esse escudo chega a arrepiar, me deixa emocionado, é um momento único na minha vida", disse Brigatti.

CONTRATAÇÕES

De acordo com o Brigatti, o elenco do Paysandu é bastante qualificado para uma Série C. Mas admite que será necessária uma primeira observação para checar se é necessário fazer algumas contratações pontuais. No entanto, o treinador garante que os jogadores que chegarem não serão simplesmente para compor o grupo, e sim devem estar prontos para jogar e corresponder:

"Já conversei com o [executivo] Felipe [Albuquerque] e o presidente. [Eles] estão abertos [a contratações], mas nosso elenco é muito qualificado para a Série C. Depende de uma observação. Precisamos contratar atletas para jogar, ajudar o Paysandu a conquistar vitórias".

Polêmica do ano passado:

"Quando for [realizar] a troca de comando, que a gente saiba conduzir da melhor maneira. Mas fico feliz com a conversa que tive com o Ricardo. De coração aberto, tenho que começar do zero, de alma lavada. Tenho a honra e o prazer de trabalhar aqui. Adoro trabalhar na cidade de Belém e no Paysandu."

Vitória sobre o Treze, na Série C:

"Essa vitória foi fundamental. Muda o Paysandu de patamar dentro do campeonato. Conheço quase 90% do elenco, o restante já conheço de jogar contra e isso vai nos ajudar. Essa vitória foi um divisor de águas, daqui para a frente. Com essa vitória, o Paysandu vem e muito forte."

Conhecimento do elenco:

"É fundamental, mas passa pelo entendimento e aceitação do grupo da nossa chegada. Porque muda-se treinador, vem outro, mas quem vai levar o Paysandu à Série B é o elenco, o conjunto dos atletas. Tem literalmente ralar a b#%$ no chão. Vamos ter uma vida muito difícil na Série C, mas conto com o empenho e determinação de um elenco que é muito qualificado. O Paysandu não merece passar por essa situação. Podemos almejar coisas muito boas nessa Série C."

Se acompanhava o Paysandu:

"Até pela obrigação de ofício, pelo carinho pelo Paysandu. Na última partida, dei chute na cama, em casa, porque foi uma partida difícil. Vejo uma equipe comprometida com a vitória, chegamos para agregar com o elenco e diretoria para conseguir coisas boas no Brasileiro."

Equipe aspirante:

"Vi o jogo contra o Bragantino que o time sub-23 conseguiu a vitória por 2 a 1. A gente vai olhar com carinho. Trouxe o auxiliar Basílio, que vai acompanhar o time de aspirantes. Vamos estar de olho e, necessitando, vamos puxar atletas."

Estilo:

"Sempre tive em mente buscar o ataque, ter uma equipe ofensiva, que tenha imposição física e tática sobre o adversário. Não aceito derrota. Faço tudo antes e durante para que a gente possa sair vencedor. Temos que ter o entendimento e aceitação dos atletas para que tenhamos uma equipe coesa, para que, quando tenha um resultado negativo, possamos vender caro. Mas tem que ser sempre em busca da vitória e uma equipe equilibrada."

Cenário:

"Essa vitória foi fundamental [sobre o Treze], senão estaríamos aqui para reverter uma situação que jamais imaginaríamos [fugir do rebaixamento]. Vislumbro situações boas. Respeitando o Manaus-AM, preparando a equipe ao longo da semana para buscarmos a vitória a todo custo, jogo a jogo com muita calma. Peço que a torcida nos apoie do inicio ao final. As pessoas do extracampo, que não pensam em ajudar, que pelo menos não atrapalhem. Precisamos de um momento de paz, para que possamos ter tranquilidade dentro de campo".