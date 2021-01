Do banco de reservas para o protagonismo? Atacante do Paysandu é opção para encarar o Ypiranga: 'Preparado'

Visando o jogo contra o Ypiranga-RS, sábado (16), em Erechim, em que precisa vencer, o Paysandu mira a solução de um problema ofensivo.

As dificuldades que o time bicolor tem encontrado para marcar gols, sendo que passou em branco nos dois últimos jogos, podem resultar numa oportunidade para um atleta, até então, sem espaço na Curuzu: o atacante Jefinho. Ele só atuou em quatro oportunidades e com um detalhe negativo: ainda não marcou gols. O mais próximo que chegou de deixar a sua marca, com a camisa alviceleste, foi no clássico contra o Remo. Ele recebeu cruzamento e, em boa chance, cabeceou em cima do goleiro Vinícius.

No entanto, apesar do lance malsucedido, Jefinho conseguiu ampliar as possibilidades de lances ofensivos da equipe. Por isso, está credenciado a lutar por uma das vagas no ataque bicolor - Vítor Feijão e Marlon caíram bruscamente de produção.

Sobre o assunto, o atleta frisa que se sente em condições de contribuir em um momento decisivo. "Estou preparado sempre! Preparado e focado! Quero agarrar as oportunidades", afirmou Jefinho - antes do Paysandu, o atacante defendeu o Operário, com cinco gols marcados. "Todo atacante almeja sempre estar marcando gols. Creio que logo logo vai sair. Só trabalhar mais um pouco", disse.

Objetivo

Em times com histórico positivo é normal um atleta sair do banco e mudar o rumo de uma partida, até então, difícil. É nessa máxima do futebol que alguns se apegam. "Quero deixar a história marcada aqui no clube. Creio que, com a graça de Deus, vamos conseguir esse resultado", disse Jefinho.

Se vencer, o Paysandu estará classificado para a Série B, independente dos outros resultados. "É o jogo do ano. Temos que estar preparado fisicamente, tecnicamente e mentalmente", colocou. "Estou trabalhando para termos oportunidade. O professor está estudando bastante o adversário", avaliou.

Uma das hipóteses é a entrada de Jefinho justamente para dividir atenções dos marcadores em cima do artilheiro Nicolas. "Todos os jogos estamos enfrentando como se fosse o último jogo. Este é o jogo do acesso", garantiu Jefinho.