Diretoria chamou para renovação, mas... Os bastidores da iminente saída de um dos principais jogadores do Paysandu

Um dos principais jogadores do Paysandu, o atacante Vinícius Leite, terá o seu contrato encerrado no dia 10 de novembro e não vai renovar. Pelo menos, até o momento, a diretoria bicolor, praticamente, desistiu da negociação. Dessa forma, está próximo o encerramento do vínculo do atleta que durou duas temporadas - 2019 e 2020.

A reportagem apurou que as tentativas de manutenção do atleta foram variadas: antes da pandemia, Vinícius foi procurado pelo clube pra renovar contrato. Os contatos permaneceram. Mas, Vinícius não assinou a renovação. Também pudera. Nos bastidores do Papão, o clube tomou conhecimento de uma possível proposta do Avaí-SC, da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo a informação extraoficial, os valores são incomparáveis considerando o que o Paysandu pode pagar. A proposta teria R$45 mil de salário, com inclusão de cinco mil de moraria, além de três anos de contrato. Diante dos valores, o Papão tentou uma contraproposta baseada em tempo de contrato e um projeto para que o atleta se tornasse referência da equipe - semelhante ao que foi feito com Nicolas. Vinícius, ao contrário de Nicolas, não acenou de forma favorável.

Diante da saída iminente, a diretoria bicolor resolveu contratar para a posição de atacante 'de lado' - Vitor Feijão será anunciado a qualquer momento, estando em tratativas finais para rescisão contratual com o Figueirense-SC.

Os números de Vinícius Leite

Titular do Papão desde o segundo semestre de 2019, Vinícius Leite é um atleta essencial para o time. Habilidoso, é o principal responsável por encontrar espaços. Conforme sites especializados, o atacante tem 60 jogos e nove gols marcados. Sua saída, quase que consumada, será um impacto para o time que não realiza boa campanha no grupo da Série C. É o sexto colocado - distante um ponto da zona de rebaixamento.