Destaque na Tuna Luso, Juninho projeta acesso à Série B com o Paysandu: 'Ficará marcado'

Neste domingo, a partir das 17 horas, o Paysandu inicia sua jornada no quadrangular decisivo da Série C, que vai definir os quatro clubes com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de mulheres e crianças, o time enfrenta o Volta Redonda na Curuzu, com grande expectativa por parte dos torcedores e do elenco. Neste sábado, o plantel realizou um treino com bola na Curuzu sob o comando do técnico Hélio dos Anjos.

Uma das peças que podem pintar entre os titulares é o meia Juninho, ex-Tuna Luso. O jovem de 24 anos esteve em campo na última partida disputada fora de casa, contra o Confiança, e foi bastante elogiado pelo treinador do bicola. "Fiquei muito feliz pelo meu jogo individual. Infelizmente não saímos com a vitória, mas continuo trabalhando porque sei que a oportunidade virá a qualquer momento, como veio. A gente tem essa meta a alcançar, então continuo trabalhando forte", comenta.

Segundo ele, o elenco segue trabalhando duro ao longo da semana e tem se focado bastante no jogo do adversário para não ser surpreendido em casa. Juninho, inclusive, já conhece o adversário da fase de grupos. "A gente espera um grande jogo. A equipe deles é qualificada e merece o nosso respeito, mas jogando dentro de casa somos fortes, teremos o apoio da nossa torcida e temos que impor o nosso ritmo de jogo", garante.

A caminhada na fase final da Série C tem sido um divisor de águas na carreira do atleta, que tem a oportunidade de conseguir um acesso à Série B aos 24 anos de idade, fato que deixa ele e a família animada. "Esse é o momento mais importante da minha carreira. Se conseguirmos o acesso, isso ficará marcado para sempre na minha história, apesar do pouco tempo de futebol que eu tenho. A minha família está muito feliz, me apoia e está ansiosa pelos jogos", encerra.

