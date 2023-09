Paysandu realiza venda de ingressos para a 'FanFest' da partida contra o Volta Redonda, saiba mais

Sem poder contar com 100% de sua torcida, o Paysandu vem arrumando um jeito de manter a presença da Fiel Bicolor durante os dois jogos de punição, somente com a presença de mulheres e crianças até 15 anos. Da mesma forma como ocorreu na partida contra o Pouso Alegre, a FanFest bicolor terá nova edição neste domingo, durante o duelo contra o Volta Redonda, pelo quadrangular decisivo da Série C. Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos.

Os valores dos bilhetes variam entre R$ 15,00 e R$ 30,00. Contudo, eles não dão direito ao acesso às arquibancadas da Curuzu. O evento conta com a presença de bandas, djs, comida, bebida, palco e telão para assistir a partida.

Os ingressos antecipados ainda estão disponíveis nas Lojas Lobo e nas centrais do sócio bicolor, com única forma de pagamento em dinheiro em espécie. Paysandu e Volta Redonda jogam a partir das 17 horas.