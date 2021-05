Destaque do título do Paysandu, goleiro afirma: 'A gente estava com a faca nos dentes'

Campeão com o Paysandu, o início da temporada do goleiro Victor Souza não foi o esperado no Papão. Mas ao longo do estadual, o goleiro conseguiu superar a insegurança inicial, além das dúvidas do torcedor para se tornar importante, tanto com bola rolando ou pegando pênaltis.

Na final vencida contra a Tuna, por 4 a 1 - revertendo a derrota por 4 a 2, no primeiro jogo -, Victor não defendeu as cobranças de Paulo Rangel (que marcou), nem de Léo Rosa (que isolou para fora). No entanto, o goleiro falou sobre o momento que antecedeu o pênalti decisivo, do lateral tunante:

"A fé que eu tenho move montanhas e transforma sonho e realidade. No primeiro pênalti, o Léo Rosa, que é o principal batedor deles, pediu para bater, mas o Paulo [Rangel] pegou a bola. Eu agradeci a Deus, pois sabia que alguma coisa ia acontecer. Se eu pudesse pegar, bom, mas se fosse para fora, o importante era o Paysandu vencer", comentou.

Psicologicamente

Um dos aspectos que Victor fez questão de valorizar como trunfo na virada sobre a Águia Guerreira foi o lado mental dos bicolores. Mesmo após levar o primeiro gol, que significava o 5 a 2 no placar agregado (que terminou 6 a 5 para o Paysandu), segundo Victor Souza, a equipe não desistiu e esteve confiante na virada.

"Eles já viam com uma vantagem de 2 a 0, e aí tomar o 3 a 0 logo no começo dificultou ainda mais nosso trabalho. Mas eu acreditava, a gente estava com a faca nos dentes desde lá. A gente acreditava que o gol do Gabriel Barbosa [na partida de ida] ia fazer a gente vencer. Graças a Deus tivemos tranquilidade [para virar]", concluiu.