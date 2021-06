Desde o rebaixamento, Paysandu é visitante indigesto para clubes da Série C

O Paysandu conquistou a segunda vitória na Série C, ao vencer o Floresta-CE por 2 a 0, no Estádio Domingão, no último domingo (27). O que este resultado tem em comum, desde a reestreia do Papão na Terceirona, em 2019? É que o clube bicolor tem apresentado performances mais constantes fora de casa.

Campanhas

Esta é a terceira temporada do Paysandu na terceira divisão do Brasileirão. Até o momento, o Papão, neste período, jamais esteve entre as melhores campanhas como mandante no torneio. Por outro lado, o Bicola sempre esteve no top 2 como visitante:

Mandante

2019: 2 vitórias, 6 empates, 1 derrota (17° geral)

2020: 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas (10° geral)

2021*: 1 empate e 1 derrota (pior geral)

Visitante

2019: 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota (melhor geral)

2020: 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas (2° geral)

2021*: 2 vitória, 1 empate (melhor geral)

* - Em andamento

Próximo desafio

Curiosamente, o próximo desafio do Paysandu na Série C é fora de casa, contra o Santa Cruz-PE, no Estádio Arruda, no sábado (3), às 19h. A partida, válida pela sexta rodada da Terceirona, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.