Desde 2010 no Paysandu, treinador Aylton Costa encara desafio entre os profissionais: 'Tivemos facilidade'

Ainda sem técnico na equipe principal, o Paysandu entra em campo nesta quinta-feira (28) sob o comando de Aylton Costa, treinador das categorias de base do clube. Aylton está no Paysandu desde 2010. Até então, somente nas categorias de base. Esse ano, por exemplo, comandou o Sub-23 bicolor durante o Brasileiro de Aspirantes em 2020.

O técnico parabenizou os atletas por conseguirem trocar o foco e se prepararem para Copa Verde.

“Conseguiram trocar a chave da competição e estão reagindo bem, tanto nos treinos quanto nas conversas. Tenho certeza que eles estão voltados para Copa Verde e fazer uma boa campanha”, comenta.

Mesmo não tendo revelado a equipe que entrará como titular para o confronto contra o Galvez-AC, Aylton afirma não ter dificuldade para comandar a equipe principal, já que grande maioria dos atletas já conhece.

“Tivemos a facilidade dessa equipe que tem um ou dois anos juntos, temos o Jean [Jean Rodrigues é auxiliar permanente do clube] que está nos ajudando, ele é o auxiliar da casa. Está nos ajudando para entrosar o mais rápido a equipe”, finaliza.

Paysandu e Galvez-AC se enfrentam nesta quinta (28), às 16h, no estádio do Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com

Aylton relacionou os seguintes jogadores para o jogo:

Goleiros: André Grandi e Paulo Ricardo;

Zagueiros: Perema, Micael e Wesley Matos;

Laterais-direito: Tony e Yure Monteiro;

Laterais-esquerdo: Bruno Collaço e Diego Matos;

Volantes: Alan Calbergue, Fernando Portel, PH e Serginho;

Meias: Júlio Cézar e Luiz Felipe;

Atacantes: Debu, Elielton, Flávio, Marlon, Mateus Anderson, Nicolas, Uilliam Barros e Vitor Feijão.