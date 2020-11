Delegação do Paysandu desembarca em Belém, após mais uma vitória fora de casa na Série C

A delegação do Paysandu desembarcou nesta terça-feira (17) no aeroporto internacional de Belém, por volta das 17h, após vitória diante do Imperatriz-MA, na noite de ontem, pela 15ª rodada da Série C.

O triunfo bicolor recolocou o Papão na quarta posição do grupo A da Terceirona do Brasil com 22 pontos e abriu dois pontos do primeiro time fora da zona de classificação. A equipe alviceleste ganhou folga nesta terça e se reapresenta nesta quarta-feira (18), na Curuzu, visando o jogo contra o Ferroviário-CE, que será no domingo (22), às 18h, no mangueirão. O jogo terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.