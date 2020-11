Decisivo, atacante do Paysandu comemora boa fase e diz: 'Nem nos meus melhores sonhos esperava um começo tão bom'

O atacante Marlon, de 23 anos, recém-contratado pelo Paysandu vem mostrando com a camisa do Papão “faro de gol”. O jogador já marcou três vezes nesta Série C em apenas duas partidas, dois deles contra o Ferroviário-CE, no Mangueirão. Em entrevista após a partida, Marlon não esperava um início tão bom e afirmou que nada é por acaso.

“Nem nos meus melhores sonhos eu esperava um começo tão bom. Mas isso não é por acaso, trabalhei bastante, esperei muito por esse momento de estar em um grande clube, com grande torcida e estou muito feliz”, disse o jogador.

Antes de vestir a camisa do Paysandu, Marlon passou pelo Porto-PE, Flamengo-PE, Sub-20 do Vitória-BA, Sport-PE e Oeste-SP. Pelo time paulista o jogador realizou 23 partidas e não balançou as redes era motivo de incomodo.

“Estava me cobrando muito, o professor Brigatti também, para que eu entrasse na área para finalizar e hoje pude fazer marcar, isso mostra que o grupo entra em campo ligado do começo ao fim e ‘matar’ o jogo no começo é muito importante”, afirmou.