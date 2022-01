De volta após cumprir isolamento por causa da covid-19, Ricardinho anuncia amistoso do Paysandu

O meia Ricardinho usou as redes sociais para informar que o Paysandu vai realizar um amistoso no próximo sábado (22) com a Seleção de Barcarena. O time bicolor está na cidade do nordeste paraense realizando a pré-temporada.

Ricardinho contou que dia 22 tem amistoso do Paysandu com a Seleção de Barcarena (Reprodução / Instagram) Ricardinho contou que dia 22 tem amistoso do Paysandu com a Seleção de Barcarena (Reprodução / Instagram)

Ricardinho e mais quatro jogadores se juntaram ao grupo bicolor na tarde desta sábado (15) após cumprirem o período de isolamento por terem testado positivo para covid-19. Os outros são o lateral-esquerdo João Paulo, os atacantes Marlon e Robinho e o volante Yure.

O meia também usou a rede social para falar sobre esse retorno aos treinos, que ocorrem em Barcarena.

"Já cumprimos os protocolos de isolamento e estamos plenamente recuperados. Hoje desembarcamos em Barcarena e estamos juntos para avançarmos nos trabalhos da pré-temporada. Obrigado pelo preocupação e torcida", afirmou Ricardinho.

(Reprodução / Instagram)

O Paysandu estreia no Parazão no dia 26 (quarta-feira), às 21h30, na Curuzu, contra o Bragantino. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.