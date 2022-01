De volta ao Remo, Paulo Bonamigo projeta início de 2022: 'Conquistar a hegemonia do futebol paraense'

O Remo iniciou nesta segunda-feira (3) os preparativos para a temporada 2022. E o primeiro a ser apresentado pelo Leão é um velho conhecido dos torcedores. O técnico Paulo Bonamigo concedeu entrevista e contou o que o levou a aceitar retornar ao clube depois de seis meses.

“Depois da minha primeira passagem fiquei 20 anos para retornar, que foi em 2020, agora fiquei seis meses e estou retornando. O sentimento é maior. A vontade de voltar ao Remo era grande e aceitei pelo desafio. É sempre uma honra dirigir o clube com a grandeza que tem. E aproveitei os seis meses para me atualizar em alguns cursos, acompanhei campeonatos. Um deles foi a Premier League e acho fantástica a questão tática na Inglaterra. Pretendo adaptar isso”, comentou Bonamigo.

O principal objetivo do Remo em 2022 é, claro, o retorno para a Série B. O clube ainda não sabe qual será o seu grupo na Série C e o técnico Paulo Bonamigo informou que no momento certo os times serão estudados. Ele afirmou que neste início de ano o foco é colocar o Remo de volta ao topo do futebol paraense.

“Acho que vai ter o momento que vamos estudar muito a Série C. No momento, temos outras prioridades. Que são importantes. Para voltar a Série B, é importante conquistar a hegemonia do futebol paraense. Para isso, temos que construir um trabalho sólido com profissionais que queriam ter uma temporada vitoriosa, com mentalidade positiva e que queriam crescer com a instituição. A gente sabe qual é a dificuldade do mercado, com muitos jogadores que não querem vir jogar no norte do país. Mas não está faltando esforço para a equipe ser forte e competitiva”, afirmou o técnico azulino, que ainda avaliou o que o tirou do clube no ano passado.

“Tivemos pandemia aqui dentro que afetou atletas e comissão técnica, eu fiquei 30 dias ausente do trabalho e atrapalharam os planos para a série b. E isso deu reflexo. Eu tive que recuperar de uma covid-19 dentro da competição. Não tive descanso e isso foi gerando certo desgaste mental que impossibilitaram a continuidade na Série B. Mas estamos voltando dispostos e confiantes de repetir o trabalho que a gente fez em 2020 e no início de 2021”, comentou.