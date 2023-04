De olho na semifinal do Parazão, Genilson avalia Paysandu na Copa BR: 'Muitas coisas positivas'

Na última terça-feira, o Paysandu se despediu da Copa do Brasil após dois confrontos diante do Fluminense. O Papão entrou automaticamente na terceira fase da competição devido a conquista da Copa Verde na temporada passada. O zagueiro Genilson analisou os jogos contra o atual campeão carioca e exaltou a coragem da sua equipe.

Tiramos muitas coisas positivas nesses dois jogos, principalmente do segundo jogo na nossa casa. A coragem da equipe para jogar, pressionar o Fluminense em linha foi de dar gosto de ver, e as boas chances de gols. Sabíamos da qualidade do adversário e que não podíamos dar brechas, mas vale ressaltar a entrega e a coragem da nossa equipe", disse o jogador, que relembrou elogios recebidos pelo adversário.

"Marcar o time a ser batido hoje no Brasil, sendo boa parte do tempo em linha alta e ter êxito nas ações não é fácil. Tanto é que alguns atletas do Fluminense e o próprio presidente elogiaram a coragem e a personalidade da nossa equipe. Agora é voltar pra nossa realidade, focar decisões que temos pela frente e no maior objetivo da temporada que é o acesso".

No último final de semana, o Paysandu venceu Águia de Marabá por 1 a 0, fora de casa, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Paraense. No próximo sábado, as equipes voltam a se enfrentar pelo duelo decisivo da competição. "Fizemos um grande jogo lá na casa deles, mesmo com o campo dificultando muito o nosso jogo. Conseguimos desenvolver um bom futebol e uma grande vitória. Agora as expectativas são as melhores possíveis diante da nossa torcida na nossa casa - finaliza o zagueiro.