Curiosidade: três técnicos ex-Paysandu estão no G4 do Brasileirão Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro chegou à quinta rodada do torneio. E apesar de alguns times terem um jogo a menos - inclusive o Remo, após o adiamento da partida contra o Avaí -, há uma curiosidade que envolve o Paysandu. Três ex-técnicos do clube estão no G4 da competição.

Hélio deixou o Paysandu após uma vitória por goleada, após questionamentos quanto ao seu trabalho (Claudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

Hélio dos Anjos - Náutico-PE

Líder da Série B com o Náutico (clube para quem perdeu o acesso à Segundona em 2019, pelo Papão, de forma polêmica) com cinco vitórias em cinco jogos, Hélio dos Anjos treinou o Paysandu em 2002 e de 2019 a 2020. Na segunda passagem, Hélio acumulou 20 vitórias, 19 empates e apenas seis derrotas. Hélio saiu brigado com o ex-presidente, Ricardo Gluck Paul.

Matheus Costa foi vítima da pressão vivida no Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Matheus Costa - Operário-PR

Um mês. Este foi o tempo que Matheus Costa teve para trabalhar no Paysandu, contratado para substituir Hélio dos Anjos. Foram quatro partidas e nenhuma vitória - dois empates e duas derrotas. Nove meses depois, o jovem técnico de 34 anos é o vice-líder da B, com o Operário-PR (10 pontos em cinco partidas).

Marcelo Chamusca conquistou a Copa Verde 2019 em cima do próprio Paysandu (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Marcelo Chamusca - Botafogo-RJ

Marcelo Chamusca passou pelo Paysandu em 2017. Contestado, o técnico deixou o clube levantando taça, ao conquistar o título do Parazão, em cima do Remo. Chamusca comandou o Papão em 32 jogos, com 15 vitórias, nove empates e oito derrotas. Está em quarto, com o Botafogo-RJ (oito pontos em cinco partidas) e goleou o Leão por 3 a 0.