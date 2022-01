Cruzeiro tem seis dias para exercer poder de compra sobre Victor Diniz, do Paysandu

O Cruzeiro tem até segunda-feira (31) para exercer o poder de compra sobre o atacante Victor Diniz, que pertence ao Paysandu. Considerado uma das 'joias' da base do Papão, o atleta foi emprestado ao clube mineiro no ano passado e teve o contrato extendido para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com 20 anos, Victor Diniz já foi campeão estadual com o clube paraense em 2020. Profissionalmente foram quatro jogos com a camisa bicolor. Pelo Paysandu também disputou o Campeonato Brasileiro de aspirantes.

Em 2021, Victor Diniz foi emprestado ao Cruzeiro como uma "moeda de troca" do atacante Laércio, que disputou a Série C pelo Papão. Ao final da Terceirona, o Bicola e a Raposa extenderam o acordo. Laércio ficaria em Belém até o final da Copa Verde, enquanto Victor continuaria em Minas até o final da Copinha.

Na Copa São Paulo, Victor foi um dos destaques do Cruzeiro na competição. Em seis jogos, o atacante marcou quatro gols e foi um dos artilheiros da Raposa no torneio.

Apesar do bom desempenho, o Cruzeiro ainda não sinalizou se deve ou não comprar o passe do atleta ao final do empréstimo. O jogador tem contrato com o Paysandu e cláusula de rescisão de R$ 500 mil, que podem ser pagos em em cinco parcelas de R$100 mil.