Criticado pela torcida, meia acerta rescisão contratual e não é mais atleta do Paysandu

O Paysandu informou mais uma dispensa no elenco para a temporada 2021. Como era de se esperar, dada o excesso de oportunidades e o rendimento insatisfatório, o meia Luiz Luiz Felipe não fará mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. Segundo o Paysandu, que divulgou nota curta a respeito do assunto, "a rescisão contratual foi oficializada em comum acordo entre as partes, na manhã desta sexta-feira (18), no Estádio Banpará Curuzu".

Luiz Felipe fez 22 jogos e nenhum gol pela equipe bicolor. Poucas vezes fui titular. Nos últimos jogos, caiu de rendimento de forma significativa, o que motivou a rescisão contratual. Recentemente, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, havia manifestado interesse no empréstimo do atleta, dando a entender que ele não fazia mais parte dos planos do treinador Itamar Schulle. Portanto, a dispensa não é algo surpreendente.