Cria da base do Paysandu é o jogador que mais foi expulso em 2020

O meia, revelado pelo Paysandu, Leandro Carvalho foi eleito o jogador que mais recebeu cartão vermelho durante o ano de 2020. O levantamento foi realizado pelo Globo Esporte. O atleta paraense soma 14 advertências recebidas da arbitragem, totalizando quatro cartões vermelhos.

Um detalhe importante, é que quatro desses cartões, foi dado quando Leandro estava no banco de reservas, sendo três expulsões.

Os atletas que somam três cartões vermelhos são: Allan (Atlético-MG), Quintero (fortaleza) e Sander (Sport).

PÔLEMICAS NA CARREIRA

SEXO COM LEÃO

Leandro Carvalho também é conhecido pelas polêmicas que se envolvem. Em julho de 2020, o meia postou em uma rede social que estava bebendo para fazer sexo com Leão, se referindo ao mascote do Fortaleza.

BÊBIDA

No mês seguinte, quando conquistou o bicampeonato da Copa Nordeste, contra o Bahia-BA, o atleta filmou parte da comemoração no gramado e bebeu ao lado do ex-apresentador da Globo Cartolouco no hotel.

FALTAS EM SESSÕES DE TRATMENTO

Enquanto estava no Paysandu, Leandro Carvalho foi punido duas vezes, a primeira foi quando estava lesionado e faltou sessões de tratamento no departamento médico do clube, Após a recuperação, faltou treinos e não justificou sua ausência. A punição foi ser rebaixado para o Sub-20 do clube.