'Jogo único e vale uma boa quantia', diz lateral do Paysandu sobre o CSA-AL

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30, contra o CSA-AL, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em jogo único, será disputada a permanência na competição, que, para os bicolores, é extremamente importante, dada as circunstâncias do cenário de paralisação do Campeonato Paraense. Para o confronto, o Papão deve ir a campo sem baixas, com os atletas devidamente instruídos sobre como surpreender o adversário em casa.

Um dos prováveis titulares é o lateral-direito Igor Carvalho, que vem treinando com o elenco durante a semana disposto a trazer a classificação para Belém. “Eles não assustam. A gente respeita o CSA, é clube grande, com história. Porém, é uma competição onde estamos juntos. Então, o nosso time vai em busca do resultado”, comenta.

O atleta falou sobre o tempo de preparação e disse que o Papão tem ajustado todos os detalhes, sem revelar quais critérios táticos o time deve adotar. “Nesse tempo pudemos finalizar alguns detalhes que o professor passou para nós, modelos de jogo, surpresas que não podemos dizer, além de treinar com mais perfeição e entrosamento tático e físico”.

Por ser jogo único, o elenco terá que evitar deslizes que possam trazer prejuízo ao time no decorrer dos 90 minutos. “A gente sabe que é jogo único e que vale uma boa quantia, tanto para o atleta, quanto para o clube, além de uma visibilidade gigante. Creio que os dois joguem com cautela, se respeitando e todo mundo em busca do mesmo objetivo. Fora que considero este o jogo mais difícil, pois o maior desafio é sempre o próximo compromisso”.

Tecnicamente, Igor falou sobre as orientações do técnico Márcio Fernandes, que devem ser mantidas em segredo até a hora da partida. “Ele nos passou um pouco das características, modelo de jogo e detalhes que não podemos falar, mas o fato é que estudamos bastante o adversário, sabemos dos critérios, que não podemos empatar, então queremos a vitória”.