Adversário do Paysandu, CSA já 'sorriu' e já 'chorou' contra paraenses na Copa do Brasil

Adversário do Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil 2022, o CSA já eliminou e foi eliminado por paraenses na competição mais democrática do futebol brasileiro. O Azulão já enfrentou a Tuna Luso e o Clube do Remo no torneio e já sorriu e já sofreu nos confrontos.

Na temporada de 1992 o Azulão levou a melhor no confronto diante da Tuna Luso. Em Belém, a Águia venceu pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Giovanni, que posteriormente jogou no Santos-SP, Barcelona (ESP) e Seleção Brasileira. Já no jogo de volta, o CSA goleou a Lusa em Maceió (AL) por 4 a 0 e seguiu na Copa do Brasil.

Após 19 anos, o CSA voltou a enfrentar um clube paraense na Copa do Brasil. Dessa vez foi o Remo, pela segunda fase da competição, já neste novo formato, em jogo único. Em partida disputada no Estádio Rei Pelé no dia 13 de abril de 2021, CSA e Remo empataram no tempo normal em 1 a 1, mas o Leão Azul paraense levou a melhor nas penalidades vencendo pelo placar de 6 a 5, levando uma cota de R$1.7 milhão e avançando à terceira fase.

Detalhe

Neste confronto entre Azulão x Leão no ano passado em Maceió, o meia-atacante Dioguinho, que hoje defende as cores do Paysandu, esteve em campo com a camisa do Remo.

Agenda

CSA e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com