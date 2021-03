Copa do Brasil: adversário bicolor, Madureira possui três ex-jogadores do Paysandu no elenco

O Paysandu Enfrentará o Madureira-RJ na primeira fase da Copa do Brasil. O adversário que vai disputar a elite do futebol carioca e que está na Série D, vai jogar em casa, tendo a obrigação de vencer o clube paraense para seguir, já que o empate é favorável ao Papão. A equipe carioca vai encarar o Bicola e possui no elenco três jogadores que já passaram pela Curuzu.

O Madureira é comandado pelo técnico Toninho Andrade, com bastante rodagem nos clubes cariocas. O treinador possui no grupo três jogadores que já vestiram a camisa do Papão, são eles: meia Humberto que passou pelo clube em 2010, o meia Caíque Valdívia que jogou em 2015 e o lateral direito Bruno Oliveira, com passagem em 2019 pelo alviceleste.

HUMBERTO

Humberto passou pelo Papão em 2010 (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

CAÍQUE VALDÍVIA

Valdívia atuou na Série B de 2015 pelo Papão (Everaldo Nascimento / OLiberal)

BRUNO OLIVEIRA

Bruno Oliveira atuou em 2019 com a camisa bicolor (Jorge Luiz / Paysandu)

A CBF ainda não definiu a data do confronto entre Madureira x Paysandu, porém a primeira fase da Copa do Brasil será jogada nos dias 10 e 17 de março. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.