Contra o Floresta, Paysandu tenta se afastar da zona de rebaixamento da Série C

Pela quinta rodada consecutiva, o Paysandu tenta voltar ao caminho das vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de uma derrota e três empates, resultados que colocaram o time na zona de rebaixamento. Por isso, contra o Floresta, neste domingo (18), às 19h, no Estádio da Curuzu, o Papão entra com o peso da crise nas costas.

O momento do Paysandu, tido no início da Terceirona, como um dos favoritos ao acesso, não é dos melhores. Não à toa, os jogadores fizeram uma reunião para debater o baixo desempenho do time com praticamente metade da primeira fase já ocorrida.

O meia Robinho, um dos mais influentes e experiências atletas do elenco falou sobre a necessidade do triunfo: "Precisamos somar pontos o mais rápido possível e domingo não pode ter nada diferente do que uma vitória nossa. Eu esperava que depois de três jogos tivéssemos ganhado um, mas não conseguimos. As coisas tem se mostrado mais complicadas", afirmou.

Reencontro

A partida entre Paysandu e Floresta marca também o reencontro do meia Ricardinho, que jogou no Papão entre o ano passado e abril deste ano, com o clube bicolor. Ricardinho fez 31 jogos com a camisa alviceleste e marcou cinco gols.

Opção

Contratado pelo Paysandu no início de junho, Nicolas Careca está regularizado e pode ser uma das opções do ataque. O jogador chega para ser, à princípio, o principal concorrente do artilheiro Mário Sérgio, que também teve uma queda no rendimento - cinco jogos sem marcar.

Situação de tabela

O Paysandu iniciou a nona rodada da Série C na 18ª posição, com 9 pontos. Em caso de triunfo, o Bicola tem a chance de fugir da zona de rebaixamento. Para isso, precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados. Caso contrário, a equipe bicolor pode até terminar na lanterna.

Lance a Lance

Paysandu e Floresta se enfrentam pela nona rodada da Série C, na Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Ficha técnica

Paysandu x Floresta

Campeonato Brasileiro da Série C - 9ª rodada

Data: 18/06/2023 (domingo)

Horário: 19h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

Assistentes: Raelson Almeida (MA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA)

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Paysandu: Gabriel Bernard; Edílson, Paulão, Wanderson, Filemon e Igor Fernandes; Nenê Bonilha, Arthur e Robinho; Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Floresta: Zé Carlos; Vitão, Alisson e Lucas Oliveira; Matheus Rocha, Jô Almeida, Matheus Roldan, Marllon e Davi Castro; Adilson Bahia e Romarinho.

Técnico: Gerson Gusmão