Confiante, Vinícius Eutrópio afirma: 'Chego ao Paysandu para conquistar o acesso à Série B'

O novo técnico do Paysandu Vinícius Eutrópio, de 54 anos, desembarca em Belém no próximo sábado (22). Ele foi o escolhido da diretoria alviceleste para conduzir o Papão na Série C do Campeonato Brasileiro que inicia no dia 29 desse mês. O novo comandante afirma que chega ao clube bicolor para conquistar o acesso.

No seu terceiro ano consecutivo disputando a Série C, o Paysandu mira no principal objetivo da temporada, que é o retorno à Série B. Para isso trouxe Vinícius Eutrópio, experiente e com rodagem até mesmo fora do país. Em entrevista ao site do Papão, o novo comandante chega confiante.

“Eu chego ao Paysandu para conquistar o acesso à Série B. Estou muito feliz por ter sido escolhido pela diretoria para fazer parte desse grande projeto. É um privilégio poder treinar esse grande clube”, falou.

A estreia do Papão na Série C será dia 29 de maio, contra o Tombense-MG, fora de casa. Nos últimos dois anos o Paysandu “bateu na trave” nos acessos, sempre no último jogo. Em 2019 perdeu a chance de retorno à Série B ao ser derrotado pelo Náutico-PE nos pênaltis. Em 2020 o Papão teve um revés para o Ypiranga-RS por 1 a 0 e não conseguiu o tão sonhado acesso.