Com a volta de meia, Paysandu está escalado para encarar o Itupiranga pelo Parazão

O Paysandu recebe nesta quarta (16) o Itupiranga, na Curuzu, pela sexta rodada do Campeonato Paraense. A partida inicia às 20h, com transmissão lance a lance de OLiberal.com.

Acompanhe Paysandu x Itupiranga aqui

Para o jogo diante do Crocodilo, o Paysandu terá de volta o meia Ricardinho, que foi poupado e que ficou de fora da última partida contra o Tapajós, no empate em 0 a 0, no Estádio do Souza. A equipe comandanda pelo técnico Márcio Fernandes está invicta na competição e é líder do grupo A com 10 pontos.

