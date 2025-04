Com uma mudança, Luizinho Lopes escala Paysandu para encarar o Águia de Marabá. Confira!

Com a missão de se classificar para mais uma final de Campeonato Paraense, o Paysandu vai entrar em campo, diante do Águia de Marabá, com praticamente a mesma equipe que enfrentou o Capitão Poço. Para esta partida, válida pela fase semifinal do Parazão, o técnico Luizinho Lopes promoveu apenas uma mudança na formação titular, já que Pedro Delvalle deu vaga ao argentino Borasi. A bola rola às 20h, no Mangueirão.

