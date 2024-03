Com time mesclado, Paysandu está escalado para a última rodada do Parazão

Em relação ao último jogo, quando enfrentou o Ji-Paraná pela Copa do Brasil, o técnico Hélio dos Anjos promoveu quatro mudanças para encarar o Castanhal, às 15h30, na Curuzu. As novidades ficam por conta de Michel Macedo no lugar de Edílson, Carlão na vaga de Wanderson, João Vieira na posição de Val Soares e Vinícius Leite no lugar de Bryan Borges.

Confira a escalação do Papão:

Acompanhe o Lance a Lance de Paysandu e Castanhal.

Já classificado para a próxima fase do Parazão 2024, o Paysandu é o líder da competição com 17 pontos e caso vença o Castanhal, confirmará a liderança isolada.