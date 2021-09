Com retorno de atacante, Paysandu está escalado para enfrentar o Ferroviário-CE pela Série C

Paysandu divulgou na tarde desta segunda-feira (13), a escalação da equipe que vai enfrentar o Ferroviário-CE, 16ª rodada da Série C do Brasileirão. O atacante Rildo está de volta para a titularidade do Papão, após ser liberado pelo departamento médico bicolor.

Para essa partida, o técnico Roberto Fonseca optou por deixar o zagueiro Perema no banco que esteve fora da última partida por cumprir suspensão automática.

As novidades vem do banco, os recém contratados Tcharles e William Fazendinha são opções ao longo do jogo.