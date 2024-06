Com retorno de atacante ao time titular, Paysandu está escalado para enfrentar o CRB

O Paysandu está escalado para o jogo contra o CRB, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto na Curuzu, Hélio dos Anjos promoveu a entrada do atacante Edinho, recuperado de lesão, no lugar de Jean Dias, suspenso da partida depois de ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Ituano. No restante da escalação, permaneceu o mesmo time que venceu na última rodada.

Wesley Fraga e Val Soares também estão recuperados de lesão e estão no banco de reservas. Robinho segue em fase final de recuperação de lesão na coxa e não está relacionado para a partida.

A partida entre Paysandu e CRB-AL terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com, além de transmissão pela Rádio Liberal+.