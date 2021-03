Com ‘porco Julinho’ na delegação, Papão desembarca em Belém e meia diz: ‘Nos deu sorte’

Após vitória sobre o Madureira-RJ, por 1 a 0, e ter conquistado a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. A equipe do Paysandu desembarcou em Belém com o porquinho Julinho. Que já é considerado um ‘amuleto da sorte’ para os bicolores.

Para o meia bicolor Ruy, o porquinho deveria acompanhar a delegação bicolor nas próximas partidas já que vem dando sorte e dessa forma possam conquistar os objetivos.

“Que o porquinho Julinho possa continuar nos dando sorte, para que possamos passar das fases da Copa do Brasil e conseguir nossos objetivos”, afirmou Ruy.

Já para o técnico Itamar Schulle, a postura da equipe agradou bastante, onde mantiveram o equilíbrio e mereceram a vitória.

“Aqui teve uma postura ofensiva de marcar no campo do adversário, isso segurou uma grande parte da partida. Depois teve uma postura mais reativa, sem sofrer riscos uma marcação forte, com o contra-ataque como opção para definir o jogo. Uma equipe equilibrada, que mereceu a vitória com tudo que fez”, afirmou.

Após a classificação para segunda fase, o Papão está aguardando seu adversário que sairá do confronto entre Goianésia e CRB. Vale lembrar, que a equipe alagoana eliminou o Paysandu em 2020, na segunda fase após o empate em 1 a 1, a partida foi decidida nos pênaltis por 3 a 5.