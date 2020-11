Com o segundo melhor ataque da Série C, Paysandu ganha fôlego na reta final da fase de grupos

O Paysandu está em uma crescente na Série C e isso reflete em um dado positivo. Nos últimos dois jogos, o time bicolor marcou seis gols e, não só entrou no G4, como conseguiu ter o segundo melhor ataque do grupo A. O Paysandu possui 24 gols marcados e ficar atrás apenas do líder, o Santa Cruz, que tem 29 gols a favor. O bom momento refletiu na posição do time alviceleste na competição, que agora é o quarto colocado, com 25 pontos.

É algo que foi comemorado por todos que fazem parte do grupo bicolor e lembrado após a partida contra o Ferroviário, vencida pelo Paysandu por 3 a 0.

“Somos o segundo melhor ataque, temos o segundo melhor saldo de gols da competição. Não estamos no G4 por acaso", comentou o executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque.

Além de ter o segundo melhor ataque, o Paysandu também celebra a terceira melhor defesa, com apenas 14 gols tomados. O time alviceleste fica atrás apenas do Remo e Vila Nova, que possuem a melhor defesa com 10 gols tomados, e do Santa Cruz, que tem 12 gols tomados.

Além disso, nos últimos três jogos o Paysandu não levou nenhum gol. Para o técnico João Brigatti, esses dados mostram a evolução e união da equipe.

“Eu acho que é o conjunto. Uma coisa puxa a outra. Quando uma equipe de dispõe a ser guerreira, como foi hoje, vamos sempre em busca do resultado positivo. No final chega a vitória que consagra esses atletas”, afirmou o treinador após a vitória em cima do Ferroviário.

A próxima partida do Paysandu será contra o Botafogo-PB, às 20 horas de sexta-feira, no Mangueirão, e vai abrir a 17ª rodada. O time bicolor precisa continuar a sequência de vitórias para ficar perto da classificação para a próxima fase da Série C. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.