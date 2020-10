Com o Paysandu perto do Z-2, atacante usa a rede social e diz 'Convicto que vamos alcançar nosso grande objetivo'

O Paysandu vive um momento complicado na Série C do Brasileiro. Com 11 pontos, o Papão está próximo da zona de rebaixamento, porém há três pontos do primeiro clube dentro do G-4 do grupo A. Um dos líderes do elenco e artilheiro do time bicolor na temporada, Nicolas utilizou sua rede social para afirmar que o objetivo do clube será alcançado.

“Seguimos fortes, focados e convictos que vamos alcançar o nosso grande objetivo”, publicou. A grande missão do Paysandu é o acesso à Série B, sendo que o clube disputa a Terceirona pelo segundo ano consecutivo e os jogadores sabem da responsabilidade e da pressão que é defender a camisa bicolor. No seu Instagram, Nicolas afirma que o elenco está focado e que o Paysandu terá êxito.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C é neste domingo (18), às 18h, contra o Vila Nova-GO, no Mangueirão, em Belém. Uma derrota pode colocar o Paysandu na zona de rebaixamento, caso conquiste os três pontos, o clube paraense volta a lutar pela classificação à próxima fase. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, com pré-jogo, vídeos, fotos e também pós-jogo.