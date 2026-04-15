Com novidades, Paysandu está escalado para enfrentar o Independência; confira Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes O Liberal 15.04.26 18h01 O Paysandu divulgou a escalação para o confronto diante do Independência (AC), marcado para esta quarta-feira (15), às 19h, na Estádio da Curuzu, pela Copa Norte. Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes, mesclando atletas da base e nomes do elenco principal para buscar um resultado fundamental na competição. Confira: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU COPA NORTE Paysandu enfrenta o Independência valendo a sobrevivência na Copa Norte; começa o jogo Vindo de duas derrotas, Papão atualmente é o 5º colocado do Grupo A e só a vitória interessa 15.04.26 18h55 COPA NORTE Com novidades, Paysandu está escalado para enfrentar o Independência; confira Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes 15.04.26 18h01 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00