Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com novidades, Paysandu está escalado para enfrentar o Independência; confira

Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes

O Liberal

O Paysandu divulgou a escalação para o confronto diante do Independência (AC), marcado para esta quarta-feira (15), às 19h, na Estádio da Curuzu, pela Copa Norte. Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes, mesclando atletas da base e nomes do elenco principal para buscar um resultado fundamental na competição. Confira:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

COPA NORTE

Paysandu enfrenta o Independência valendo a sobrevivência na Copa Norte; começa o jogo

Vindo de duas derrotas, Papão atualmente é o 5º colocado do Grupo A e só a vitória interessa

15.04.26 18h55

COPA NORTE

Com novidades, Paysandu está escalado para enfrentar o Independência; confira

Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes

15.04.26 18h01

É HOJE!

Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte

Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2

15.04.26 8h01

BRIGA JUDICIAL

Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga

. A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer.

14.04.26 19h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

É HOJE!

Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte

Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2

15.04.26 8h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

15.04.26 7h00

Futebol

Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá

Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal

15.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda