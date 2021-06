Com novidades, Paysandu está escalado para enfrentar o Botafogo-PB

O Paysandu está escalado para enfrentar o Botafogo-PB e com novidades. O volante Bruno Paulista, autor do gol de empate com o Tombense-MG, será titular. Recuperado de um desconforto na coxa direita, o zagueiro Perema retorna para a zaga do Papão.

Confira a escalação:

O Botafogo-PB também está escalado. Confira:

BELO JOGA FÁCIL 🔥



Definido os onze que começam a partida contra o Paysandu no estádio da Curuzu.



VAI PRA CIMA DELES, BELO 🔥#MaiordaParaíba #PorNossoSonho pic.twitter.com/tyYH7yB3bg — Botafogo-PB (@BotafogoPB) June 7, 2021

A partida válida pela segunda rodada da Série B começa às 20 horas, na Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.